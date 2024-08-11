Общество

Вход на «танцующий» мост в Волгограде оборудовали досмотровыми рамками

Общество 11.08.2024 08:57
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11.08.2024 08:57


У мостового перехода через Волгу в Центральном районе Волгограда, снискавшего в свое время славу «танцующего», пешеходов и велосипедистов пропускают лишь через арочный металлодетектор, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. 

— Накануне вечером прогуливались у «Европы Сити Молл», заметили, что у моста, в том месте, куда заходят пешеходы, установлена досмотровая система, — рассказали горожане. — Как нам объяснил сотрудник вневедомственной охраны Минтранса России, который несет службу на этом посту, такие нововведения являются частью антитеррористических мероприятий. Здесь же разместили наливные баки, чтобы велосипедисты не могли объехать пост и проходили досмотр. Проверяют людей с рюкзаками и большими сумками. Все относятся с пониманием. 


Напомним, в Волгограде мост через Волгу взяли под усиленную охрану после ЧП в Крыму, а в Волжском на мосту через Волжскую ГЭС выставят посты секьюрити. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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