Волгоградец взыскал с соседки 25 тысяч после нападения ее собаки

Житель Краснооктябрьского района Волгограда подал в суд на соседку после того, как ее собака напала на его питомца и укусила мужчину за палец. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина взыскал материальный ущерб в размере 10 020 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 15 000 рублей.

В суде установлено, что в декабре 2023 года на его слепого питомца, которого он выгуливал на поводке, напала соседская собака. Мужчина пытался отбить свою собаку, но тоже пострадал – соседский пес укусил его за палец.

В итоге он был вынужден обратиться за медицинской помощью. Кроме того, для длительного лечения его собаки потребовалось хирургическое вмешательство.

Решение суда вступило в законную силу.