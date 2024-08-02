Главного по строительству храмов назначили в Волгограде

Настоятель храма Сергия и Германа Валаамских в Волгограде протоиерей Михаил Пристрем утвержден в должности епархиального архитектора, сообщили сегодня, 2 августа, V102.RU в Волгоградской епархии.
Михаил Пристрем возглавляет архитектурно-строительный отдел Волгоградской епархии. В должности епархиального архитектора он будет курировать направление храмостроительства, осуществлять контроль за качеством архитектурных решений вновь возводимых храмов и часовен.
Отметим, что должности епархиального архитектора сейчас возрождают во многих регионах в связи с активным строительством новых храмов.
Справка. Епархиальный архитектор создает проекты храмов, приходских и монастырских зданий, согласовывает проекты, созданные другими архитекторами. Он курирует строительство, благоукрашение, обустройство территории храмов и связанных с ними объектов в епархии. Он решает задачи, поставленные правящим архиереем, и отвечает перед ним за эту работу.
Фото: Волгоградской епархии РПЦ