В Камышине семьям трех бойцов СВО передали ордена Мужества





31 июля в Камышине Волгоградской области состоялась церемония передачи наград родственникам бойцов, погибших во время специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, в мероприятии приняли участие родственники военнослужащих, а также заместитель главы города Дмитрий Резвов и военком Александр Люков.

- Сегодня в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева орденами Мужества посмертно были награждены Александр Беликин, Александр Котенко, Алексей Перминов, - рассказали в администрации.

Напомним, неделей ранее в Волжском высшими государственными наградами России были также посмертно отмечены четверо бойцов из Волжского.

Фото: администрация Камышина