Юрист и полицейский пожаловались на судей из Волгоградской области

По итогам прошедшей квалификационной коллегии судей Волгоградской области решено сформировать комиссии для проверки жалоб в отношении действующего судьи и экс-служителя Фемиды, находящегося в отставке.

— Будет организована проверка обращения начальника отдела правового обеспечения администрации Быковского района Волгоградской области Чумака В. М. в отношении судьи Быковского районного суда Романовой Ю. А., — сообщает V102.RU со ссылкой на текст сообщения региональной квалифколлегии.

Из открытых источников известно, Юлия Александровна Романова была назначена на должность судьи Быковского райсуда указом Президента РФ № 410 от 8 июля 2021 года. Свой путь в судебной системе будущая федеральная судья начала после окончания в 2006-м ВА МВД России с должности специалиста 2-й категории в Тракторозаводском районном суде Волгограда.

Через пять лет перебралась в Краснооктябрьский райсуд на позицию секретаря судебного заседания. В 2011-м поменяла дислокацию на Ворощиловский район, став помощником судьи. В 2015-м назначена на должность помощника судьи Волгоградского облсуда.

— Также принято решение об утверждении состава комиссии по проверке обращения заместителя начальника СО ОМВД России по Курортному району Санкт–Петербурга майора юстиции Сулоева А. С. в отношении судьи в отставке Быковского районного суда Волгоградской области Кантемирова С. В., — приводит информагентство выдержки из итогового протокола заседания.

Известно, что Кантемиров Сергей Викторович был утвержден в должности в далеком 1998-м году указом Президента РФ № 127.

Напомним, что избитый экс-судьей волгоградец потребовал от обидчика в суде один миллион рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»