Пассажирам сошедшего с рельсов поезда Казань-Адлер возместят проезд и начислят баллы

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») объявила, что возместит стоимость проезда пассажирам поезда Казань-Адлер, который сегодня, 29 июля, сошел с рельсов в Волгоградской области, передает V102.RU. В компании также заявили, что начислят пассажирам 24 000 баллов по программе «РЖД Бонус».

Помимо этого, люди, которые ехали в этом поезде, могут рассчитывать на выплаты возмещения от АО «СОГАЗ». Все вещи, которые находились в вагонах, передадут на станцию Котельниково.

Движение поездов на этом направлении задерживается. За пассажирами, которые хотят продолжить свой путь в Адлер, направлен резервный поезд.

Людей доставили в ПВР в Котельниковском районе, где их обеспечивают питанием и водой.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU