РПН: активность клещей в Волгоградской области снизилась

Общество 29.07.2024 08:29
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29.07.2024 08:29
В Волгоградской области на сегодня, 29 июля, зафиксировано 2045 обращений граждан в лечебные учреждения в связи с присасыванием клещей. Как сообщили V102.RU в региональном управлении РПН, среди них – 722 ребенка.
При этом за последнюю неделю число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило всего 77 случаев, что не превышает среднемноголетних значений.
В РАН напомнили, что при обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства). При невозможности обращения за медицинской помощью клеща следует самостоятельно снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок.
Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Исследование проводится на возмездной основе.
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