В Урюпинске увековечили память погибшего на СВО рядового Сергея Козлова





В городе Урюпинске Волгоградской области увековечили память погибшего на СВО Сергея Козлова. Как сообщили V102.RU в районной администрации, в школе № 6, где обучался военнослужащий, была открыта мемориальная доска земляку-герою. На церемонии присутствовали родители и сестра Сергея.

Сергею Козлову было 30 лет. Он родился в городе Урюпинске. Прошел срочную службу в топографических войсках. В сентябре 2022 года в первые дни мобилизации он отправился в составе мотострелкового батальона в зону военной операции в должности стрелка.

Погиб Сергей 28 октября прошлого года в Авдеевке Донецкой народной республике при выполнении боевого задания. У Сергея остались родители, жена и дочь.

За боевые заслуги Сергей Козлов был награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: администрация Урюпинска