В Волгограде увековечат память героя спецоперации Александра Шутова





В Волгограде установят мемориальную доску на фасаде школы №29 в Тракторозаводском районе, где учился погибший на СВО Александр Шутов. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект депутаты Волгоградской гордумы готовы принять на ближайшем заседании.

Александр Шутов родился в 1987 году в Волгограде. Учился с 1997 по 2003 год в средней школе №29, после чего поступил в ПТУ, а далее был призван в ряды Вооруженных сил РФ. После демобилизации вернулся в город и работал на Волгоградском алюминиевом заводе, затем служил в полиции. После начала СВО ушел служить по контракту.

Во время спецоперации боец был оператором-наводчиком танка. В ходе боев под Херсоном получил контузию. После лечения в госпитале вернулся в строй, став командиром отделения БМП в мотострелковых войсках.

В августе 2022 года волгоградец был переведен в взвод АГС. В ходе боев за Александровку его рота захватила важнейший опорный пункт противника. В результате контратаки и массированного артобстрела Александр Шутов погиб.

Напомним, ранее информагентством сообщалось, что Александр Шутов награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.



Фото и коллаж: личный архив Александра Шутова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»