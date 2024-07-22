Общество

Под Волгоградом за 5 млн рублей восстановят братскую могилу на утёсе Шукшина

Общество 22.07.2024 12:59
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22.07.2024 12:59


В Клетском районе Волгоградской области готовятся приступить к реставрации мемориала, возведённого на утёсе Шукшина. Как сообщает ИА «Высота 102», в период 1942 – 1943 годов здесь развернулись ожесточённые сражения, в которых погибли сотни воинов-сибиряков, переброшенных на южный фронт для защиты Сталинграда. Многие из героев были впоследствии здесь же и захоронены в братской могиле.


Согласно проектно-сметной документации, специализированной организации, отобранной по итогу открытого конкурса, предстоит переложить стену, выложенную из бутового камня и обустроить современное тротуарное покрытие. Особое внимание специалистам необходимо будет уделить именным тумбам, установленным в местах захоронений.

На эти цели в общей сложности из бюджета выделено порядка 5 млн рублей. Подрядчик будет определён в течение нескольких недель. Работы должны быть выполнены до конца сентября 2024 года.

Отметим, помимо ожесточённых сражений во время Сталинградской битвы, утёс, где находится братская могила, стал известен на всю страну благодаря съёмкам легендарного фильма «Они сражались за Родину». Картина — последняя работа в карьере знаменитого актёра Василия Шукшина, который скончался здесь же во время съёмок.

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