Зажиточные волгоградцы теперь смогут купить самолет на маркетплейсе





Популярный маркетплейс открыл онлайн-продажу легкомоторных самолетов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Ozon, теперь любой желающий, не выходя из дома, сможет приобрести летательный аппарат и выбрать ближайший аэропорт для доставки. Услуга доступна как волгоградцам, так и жителям других регионов.

Как уточнили в маркетплейсе, для приобретения легкомоторного самолета с обязательной государственной регистрацией покупателю достаточно выбрать самолет из имеющегося в наличии крылатого товара, оплатить покупку банковской картой и выбрать удобное время и место доставки. После заключения договора продавец подает документы на передачу права собственности в Росавиацию, после чего самолет доставляют в указанное место.

Однако, волгоградцев, желающих обзавестись летательной техникой, предупреждают, что им необходимо заранее продумать место базирования самолета, а также иметь пилотское свидетельство. На сайте покупатель может выбрать цвет самолета и оформить рассрочку на несколько месяцев. Стоимость летательных аппаратов составляет от 13,9 до 14,6 миллионов рублей.

Потенциальными покупателями смогут стать как частные лица, так и аэроклубы, авиационные учебные центры и компании.



Скриншот: Ozon