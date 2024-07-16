Все очень серьезно: пожарный вертолет МЧС России встал на постоянное дежурство под Волгоградом

В Волгоградской области будет нести постоянное дежурство пожарный вертолет МЧС России. Об этом, как передает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

- Впервые по договоренности с Министром по делам ЧС и гражданской обороны России в летний период на базе нашего авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» на постоянной основе осуществляет дежурство специальный вертолет МЧС России, который может оперативно принять участие в тушении пожаров и возгораний, - сказал глава региона сегодня, 16 июля, на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

За один рейс вертолет может обеспечить сброс до 5 тонн воды в очаг пожара.

- Еще только середина лета, а мы уже столкнулись с практически непрерывным периодом аномально высоких температур наружного воздуха, которые в сочетании с высокими ветровыми нагрузками создают серьезные предпосылки для возникновения и распространения природных пожаров, — сделал акцент Андрей Бочаров. — По состоянию на сегодня общее количество пожаров и возгораний на территории Волгоградской области уже превышает такой же показатель за аналогичный период 2023 года. Рост фиксируем как по ландшафтным, так и по лесным пожарам.

Данная ситуация, как отметил Андрей Бочаров, особенно опасна в разгар уборки урожая, а также туристического сезона и летних отпусков.

По его словам, повышенные нагрузки сейчас испытывает электрохозяйство региона.

На совещании губернатор поставил дополнительные задачи с учетом объективно складывающейся пожароопасной обстановки в дополнение к уже действующим мерам.

Так, глава региона поручил запланировать и провести дополнительные рейды по осуществлению контроля за электросетевой инфраструктурой и оборудованием с целью обеспечения их непрерывной и безаварийной работы. Также он поручил:

— сформировать дополнительные запасы материалов и средств, предназначенных для использования при тушении пожаров на объектах электроэнергетики;

— принять дополнительные решения и профилактические меры обеспечения пожарной безопасности в сфере ЖКХ, на промышленных предприятиях, в агропромышленном комплексе, в дорожно-транспортной отрасли Волгоградской области;

— организовать и провести в течение августа 2024 года масштабные региональные тактико-специальные учения по отработке хода и механизмов ликвидации чрезвычайных ситуаций при пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, а также в ходе чрезвычайных ситуаций на значимых объектах инфраструктуры;

— в ходе учений предусмотреть практическую отработку вопросов готовности к оказанию первой помощи и эвакуации пострадавшего населения, а также комплексного материально-технического обеспечения проводимых мероприятий (по линии комитета транспорта и дорожного хозяйства, облздрава, облкомсоцзащиты и других профильных ведомств и учреждений).

По сообщению регионального МЧС, днем 18-20 июля на территории Волгоградской области ожидается жара до +41 градусов.