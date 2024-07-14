Общество

Жара до +38 градусов вернется в Волгоград на новой неделе

Общество 14.07.2024 19:39
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14.07.2024 19:39


В Волгоградской области с началом новой недели синоптики обещают возвращение жары. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр, с 15 по 17 июля воздух на территории региона прогреется до +38 градусов.

В понедельник, 15 июля, будет без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20ºC, а уже днем столбик термометра поднимется до +35ºC, местами до +38ºC.

16 июля также без осадков и северо-восточный ветер с порывами до 6-11 м/с. Ночью воздух охладится до +19...+24ºC. Днем воздух раскалится до +33...+38ºC.

В среду, 17 июля, ожидается северо-восточный, восточный ветер с порывами до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +19...+24ºC, днем +33...+38ºC.

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