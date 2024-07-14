Под Волгоградом райцентрам выделили по 33 млн рублей на благоустройство парков





В Ольховском и Нехаевском районах Волгоградской области обустроят современные парки. Как сообщает ИА «Высота 102», власти объявили о поиске подрядных организаций для обновления зон отдыха райцентров.

В станице Нехаевской работы развернуться на территории парка, примыкающего к местному ДК. Здесь специалистам предстоит обустроить новые пешеходные пространства из бетонной плитки и палубной террасной доски, поливочный водопровод, а также установить 32 четырёхметровых и 37 метровых парковых светильников, светодиодную инсталляцию, несколько прожекторов и светильников, вмонтированных в брусчатку, развесить декоративные гирлянды.

Зелёная зона должна пополниться остролистными и краснолистными клёнами, несколькими видами туй, декоративной калиной, спиреей, сиренью, барбарисом, можжевельником и многолетними цветами. В общей сложности территорию парка украсят 58 деревьев и кустарников и 25 многолетних цветов.

Кроме того, в рамках благоустройства специалистам предстоит оборудовать 6-метровый фонтан, хоккейную коробку 20х40 метров, современную сцену с возможностью крепления звукового и светового оборудования, 20-метровый теневой навес, установить качели, 33 скамьи и 10 урн.

В Ольховке обновлён будет центральный сквер. Согласно проектно-сметной документации, здесь должны быть вымощены плиткой пешеходные тротуары площадью 5,8 тыс. кв. метров, проложены коммуникации для полива растений, уложен рулонный газон на площади 3,6 тыс. кв. метров, а также высажены несколько десятков деревьев и кустарников.

Сеть паркового освещения пополнят 122 фонаря и ландшафтных светильника.

Для юных посетителей специалистам предстоит установить игровой городок и дополнить его дополнительными качелями, горками и каруселями. Кроме того, в сквере появится и новая спортивная площадка.

Изюминкой зоны отдыха станет сухой фонтан площадью порядка 100 кв. метров.

Отметим, на реализацию проектов райцентрам выделено по 33 млн рублей. В настоящее время властями производится конкурсный отбор подрядных организаций. Обе парковые территории должны быть сданы в эксплуатацию уже через несколько месяцев, в ноябре 2024 года.

Фото: визуализация из проектно-сметной документации сквера на территории с. Ольховка