Общество

Около Мамаева кургана на полчаса заработало полфонтана

Общество 09.07.2024 09:30
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09.07.2024 09:30


В Волгограде в парке около подножия Мамаева кургана сегодня, 9 июля, заработал фонтан, но не в полную силу и ненадолго. Как сообщает V102.RU, половина форсунок не функционировало, а из других вода била слабыми струями. При этом после получаса титанических усилий по созданию прохлады фонтан снова «умер».
Ранее на неработающий фонтан пожаловались туристы, которые приехали в Волгоград и посетили Мамаев курган. Гости города удивились, что в такую жару не функционирует источник свежести и влаги в парке. 
Редакция V102.RU после сигнала туристов около недели назад назад обратилась в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, почему в Волгограде не работают некоторые фонтаны, в том числе и на Привокзальной площади, однако ответ не был получен. 

Фото читателей V102.RU

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