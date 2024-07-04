Ночь будет веселой? МЧС призвало волгоградцев быть готовыми ко всему





В Волгоградской области с 22:00 4 июля ожидается резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с.Неблагоприятные погодные сохранятся в регионе, согласно прогнозу, до конца пятницы.

В ГУ МЧС России, ссылаясь на данные синоптиков, призывают жителей быть готовыми к разгулу стихии.

- При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, что может приводить к затору на дорогах, повреждениям автотранспорта и высотной строительной техники, увеличению случаев травмирования населения, - предупреждают волгоградцев спасатели.

В главке МЧС рекомендуют жителям региона не оставлять окна открытыми., на улице остерегаться деревьев и рекламных конструкций, а также не оставлять рядом с ними транспортные средства.