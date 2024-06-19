Общество

«Можем однажды не проснуться»: в Волгограде многоэтажки оказались в заложниках едкого химического запаха

Общество 19.06.2024 08:34
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19.06.2024 08:34


Жители Дзержинского района Волгограда бьют тревогу из-за едкого химического запаха, который окутывает жилые массивы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на читателей, облака вони регулярно накрывают объекты на ул. Землячки, ул. Добринскую, ул. Лесогорскую и шоссе Авиаторов. Помимо неприятного запаха, горожане жалуются на то, что выбросы негативно влияют на здоровье.

– Этой проблеме уже несколько лет. Но если раньше мы вынуждены были закупоривать окна или уезжать к родственникам в другие районы города раз в неделю или раз в месяц, то сейчас эти выбросы приобрели ежедневный характер. С 3 по 8 июня вонь стояла и днём, и ночью. Окна не откроешь, а ведь сейчас лето, жара, – сетует жительница многоквартирного дома № 26 на ул. Землячки Ирина Токарева.

По словам женщины, в заложниках у едкого химического запаха находится не только её семья, но и все соседи, а также близлежащие кварталы.

– Если честно, я больше всего боюсь за здоровье своих детей. К примеру, 14 июня ложились спать — всё было в порядке. Приоткрыли окна на проветривание. А ближе к утру просыпаемся от очередного выброса. Одновременно с запахом у нас начинается жуткое першение, кашель, чувство жжения в груди и сильнейшая головная боль, от которой не спасают даже таблетки, – добавила волгоградка.

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать происходящее в Облкомприроды. Как выяснилось, в работе у специалистов экологических служб уже находятся тревожные сигналы от волгоградцев.

– В период с мая по июнь 2024 года в адрес комитета от граждан поступило две жалобы по вопросу загрязнения атмосферного воздуха на территории Дзержинского района Волгограда. Еще одно обращение поступило на дежурный телефон подведомственного комитету государственного бюджетного учреждения «Региональный центр экологического контроля», – уточнили в пресс-службе Облкомприроды.

По информации специалистов, предположительно, источником неприятного запаха может служить промышленный объект по адресу шоссе Авиаторов, д. 8. Здесь располагается Волгоградский моторный завод.

При этом на место неоднократно выдвигалась передвижная лаборатория, однако экспертам не удалось обнаружить в воздухе опасные концентрации химических веществ.

– 6 июня специалистами ГБУ ВО «РЦЭК» были отобраны пробы атмосферного воздуха по адресу ул. Землячки, д. 26. В результате проведенных исследований превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрированы. Ранее 22 и 30 мая отборы проб производились на ш. Авиаторов, ул. Исторической, а также непосредственно по периметру завода. В данных случаях также никакие отклонения обнаружены не были, — добавили в Облкомприроды.

Информацию об ухудшении состояния атмосферного воздуха волгоградцы могут передать на дежурный телефон ГБУ ВО «Региональный центр экологического контроля» по телефону +7 (8442) 94-00-34. Специалисты оперативно откликаются на заявки и направляется передвижная лаборатория.

Отметим, жители Дзержинского не согласны с выводами экспертов и уже обратились за помощью в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Волгоградцы уверены, что, если не остановить выбросы, то едва ли сложившаяся ситуация обернётся для их здоровья чем-то хорошим.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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