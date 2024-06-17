



В Волгограде уже полгода продолжаются суды между мэрией Волгограда, администрацией Дзержинского района и прокуратурой, в ходе которых надзорное ведомство требует обезопасить чиновников и горожан. Как установлено в ходе надзорной проверки, здание, в котором трудятся работники администрации Дзержинского района на ул. Исторической, недостаточно защищено от террористов. В то же время, уже на протяжении как минимум трех лет мэрия не выделяет средств на эту защиту.

Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Центрального районного суда Волгограда, еще в ноябре 2023 года суд по иску прокуратуры вынес решение, согласно которому администрацию Волгограда обязали в течение четырех месяцев выделить деньги на антитеррористическую защищенность администрации Дзержинского района как объекта массового пребывания людей. Чиновников из районной администрации обязали в тот же период развесить видеокамеры и подключить их к системе «Безопасный город», а также обеспечить архивирование и хранение данных с камер в течение 30 дней.

– Проведенная прокуратурой проверка показала, что антитеррористическая защищенность администрации Дзержинского района Волгограда должным образом не обеспечена, – говорится в материалах дела. – На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения, которые до настоящего времени не подключены к системе «Безопасный город». Прокуратурой города Волгограда в адрес заместителя главы Волгограда внесено представление об устранении нарушений антитеррористического законодательства. Однако меры, направленные на устранение нарушений, не приняты в виду отсутствия бюджетного финансирования на указанные цели. Администрацией Дзержинского района Волгограда в адрес департамента финансов администрации Волгограда направлялось письмо о включении в бюджетную смету на 2021, 2022, 2023 финансовые годы денежных средств на оборудование объекта инженерно-техническими средствами, а также подключению системы видеонаблюдения к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Согласно полученному ответу, средства на указанные цели не предусмотрены. В то же время администрация Дзержинского района Волгограда является потенциальным объектом террористических посягательств, ненадлежащая степень защиты которого может стать причиной вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц. В связи с чем прокурор обратился в суд.

Отсутствие подключенной к «Безопасному городу» видеосистемы в здании администрации Дзержинского района суд расценил как нарушение Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. На момент рассмотрения дела – в ноябре 2023 года – денежные средства на указанные цели не выделялись.

Однако же, сообщает ИА «Высота 102», районных чиновников, а также простых горожан, которые вынуждены бывать в администрации, и по сей день не защитили от потенциальной угрозы. Решение Центрального суда, как ни странно, обжаловал представитель районной администрации. В жалобе, поданной в облсуд, сообщалось о том, что у администрации Дзержинского района Волгограда отсутствуют обязанности по содержанию и обслуживанию здания по адресу: Волгоград, ул. Историческая, 122, в связи с чем районная администрация является ненадлежащим ответчиком по делу.

Рассмотрев материалы дела, Волгоградский областной суд вернул спор на новое рассмотрение. Как сообщает ИА «Высота 102», в Центральном райсуде по второму кругу будут решать, кто, как и на какие деньги должен защищать горожан от угрозы.