Общество

«Там был даже федеральный судья»: десятки волгоградцев застряли в Москве из-за фейковых билетов

Общество 17.06.2024 12:07
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17.06.2024 12:07


Пассажиры, которые купили билеты на автобусный рейс из Москвы в Волгоград, по вине перевозчика не смогли выехать из столицы. Как рассказали V102.RU обманутые волгоградцы, происшествие случилось 15 июня.

Я взяла билет на автобус Москва-Волгоград, который должен был отправиться в 18-00 ч. с автовокзала «Саларьево» еще 6 июня, чтобы избежать возможных проблем, связанных с отъездом из столицы. Это была суббота, обычно на выходные из Москвы массово возвращаются вахтовики, поэтому билеты не всегда можно взять в тот же день. К тому же, мне удобен этот вокзал, так как он находится рядом с аэропортом «Внуково», куда я прилетела в этот день. В самолете телефон я отключала, а, когда приземлились, увидела шокирующее сообщение в мессенджере от перевозчика – мол, так и так, билет вам продали по ошибке и он недействителен, извините, пожалуйста. Я в шоковом состоянии с тяжеленными чемоданами все-таки поехала на вокзал, чтобы разобраться, что произошло, и в надежде  уехать домой, – вспоминает одна из пострадавших Надежда.

Когда я приехала на вокзал, в очереди в кассу увидела мужчину, который громко ругался и требовал объяснений, почему ему продали ненастоящий билет и как теперь ему добраться домой. Кассир заявила, что все претензии он должен направить тому, кто продал ему такой билет. Я поняла, что не одна оказалась в этой ситуации, – продолжила женщина.

Александр поделился, что также взял билет на автобусный рейс заранее, 6 июня, как и Надежда. Разница была в том, что он приобрел его в московской кассе, а женщина оплатила поездку через мессенджер волгоградского перевозчика.

Я так делала неоднократно. В кассе  под вывеской «Диана Тур», расположенной около ж/д вокзала в Волжском, мне дали телефоны, по которым я могу дистанционно приобрести билеты. Я отправила данные паспорта, оплатила онлайн по телефону, который мне назвали, и в вацапе мне прислали билет.  В реквизитах билета фигурировало  ИП Иванов Александр Александрович. А в качестве перевозчика было указано ООО «ВИП-Экспресс». Звучало это, конечно, в той ситуации издевательски. Точно также купил билет  и Александр, правда, он общался с кассирами офиса, расположенного на Павелецком вокзале в Москве. Но в итоге выяснилось, что наши билеты – ненастоящие, – рассказала Надежда.


Тут стали подтягиваться и другие пассажиры с такими же билетами. Таких оказалось более 20 человек.

Люди с багажом, с детьми прибывали на вокзал, шли на посадку на рейс, а их там разворачивали и говорили, что их нет в списках. Все они  разными способами купили билеты. Кто- то – через сайт перевозчика, а кто-то – через мессенджеры, как я. Сказать, что все были шокированы, не сказать ничего. Среди пострадавших были даже налоговик и федеральный судья. Последний стоял в сторонке и нервно кому-то все время звонил. Да все звонили, пытались разобраться в причинах произошедшего, – делится читательница V102.RU.

Тем, кому удалось связаться с продавцами билетов, а это удалось сделать не всем, объяснили, что все случилось из-за какого-то сбоя. Мол, волгоградский перевозчик продал билеты на автобусный рейс на 18-00ч., однако данные почему-то не поступили в кассу автовокзала. Поэтому в Москве спокойно реализовали  билеты, которые по итогу оказались сдвоенными. Естественно, в приоритете оказались  пассажиры, которые купили их в столице.

Конечно, мы стали требовать, чтобы нам предоставили дополнительный автобус, ведь это все случилось по вине перевозчика. Но нам ответили, что помочь в этом не могут, предложив уехать на следующий день. Но у людей были планы – кому-то надо было на работу 17 июня выходить, да многим было просто негде ночевать! Мы спрашивали – кто нам оплатит хотя бы хостел?  Но нам пообещали только вернуть деньги за билет и продать другой, на 16 июня, с 50-процентной скидкой. Но это никого не устроило, – продолжила Надежда.


Люди метались по вокзалу, пытаясь решить проблему с отъездом.

Лишь некоторые согласились перенести поездку, это те, кому было не срочно ехать в Волгоград, и те, у кого были средства на ночевку. Молодой человек по имени Денис, которому надо было попасть в Волгоград на судебное заседание 17 июня, перенес свою поездку на утро 16 июня, но взял билет уже у другого перевозчика. Он планировал переночевать на вокзале. Несколько человек скооперировались и поехали на такси. Представляю, во сколько им это обошлось. Три человека взяли билеты на рейс в другой город, который проходил через Волгоград. За это им пришлось серьезно переплатить. Все говорили, что это их последнее общение с компанией, из-за которой были порушены планы людей, – делится переживаниями Надежда.

Самой женщине повезло – ей удалось дистанционно купить последний билет на крайний в этот день  автобусный рейс на 23-00 ч. у другого перевозчика. Но для этого ей пришлось ехать с тяжелой кладью на другой конец Москвы.

Я добиралась до автовокзала «Котельники» около двух часов на метро с пересадками. Все это с чемоданом, сумкой и рюкзаком. В итоге я сорвала спину. Сегодня вышла на работу на таблетках и с плохим настроением. Вот такой итог сотрудничества с «ВИП-Экспрессом», – резюмирует волжанка.

По словам женщины, все пострадавшие обменялись контактами и теперь будут решать вопрос о направлении жалоб на доставившего им немало проблем перевозчика.

Деньги за билет мне вернули  в тот же вечер. Мы все понимаем, конечно, возможны какие-то сбои, какие-то ошибки. Но проблема в том, что компания  не решила эту проблему в интересах пассажиров. Поэтому мы уверены, что в этой ситуации наши права как потребителей были нарушены. Постараемся привлечь перевозчика к ответственности, – заключила собеседница информагентства.

Фото читательницы V102.RU

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