Общество

Град, ливни и грозовой шторм: опасное погодное комбо ожидается в Волгоградской области

Общество 13.06.2024 12:40
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13.06.2024 12:40


Новое штормовое предупреждено объявило МЧС в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение оперативного ведомства, ухудшение погодных условий ожидается до конца суток.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца суток 13 июня, ночью и утром 14 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - сообщает МЧС региона.

Жителей предупреждают об опасности непогоды, при которой возможны повреждения ЛЭП, деревьев, шатких конструкций и крыш, что может нанести имущественный вред и травмы.

Напомним, что это уже второе штормовое предупреждение за два дня.

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