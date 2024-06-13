Новое штормовое предупреждено объявило МЧС в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение оперативного ведомства, ухудшение погодных условий ожидается до конца суток.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС до конца суток 13 июня, ночью и утром 14 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - сообщает МЧС региона.

Жителей предупреждают об опасности непогоды, при которой возможны повреждения ЛЭП, деревьев, шатких конструкций и крыш, что может нанести имущественный вред и травмы.

Напомним, что это уже второе штормовое предупреждение за два дня.