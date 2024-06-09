



В Дзержинском районе Волгограда благоустроят территорию областного онкологического диспансера. Как сообщает ИА «Высота 102», 7 июня администрация учреждения объявила о поиске организации, готовой провести работы.

Подрядчику, определённому по итогу конкурсных процедур, предстоит обновить асфальтовые проезды и вымостить брусчаткой пешеходные дорожки. Особое внимание должно быть уделено озеленению. Проектом предусмотрена укладка рулонного газона, высадка 145 сосен, 8 елей, 3 клёнов высотой 200–250 сантиметров, 12 туй и 3 горных сосен «Винтер голд». Также благоустраиваемую территорию должны украсить несколько десятков кустарников и 1,6 тыс. многолетних цветов.

Кроме того, для пациентов и посетителей будут установлены 4 теневых навеса, 20 лавочек и 10 урн.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 46 млн рублей. Итоги электронного аукциона будут подведены в конце июня. Благоустройство должно завершиться в июле 2024 года.