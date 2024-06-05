Под Волгоградом на 5 часов закроют дорогу из-за переноса ЛЭП

Переустройство высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ пройдет в Городищенском районе, где ведутся работы по строительству второго этапа обхода Волгограда. Как сообщили V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в связи с этим 6 июня с 15:00 до 18:00 будет временно ограничено движение по региональной дороге 18К-11 Р-22 «Каспий» – Качалинская – Вертячий – Гумрак.

Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок по федеральной трассе Р-22 «Каспий».





- Перенос высоковольтной линии электропередач необходим, чтобы продолжить работы по строительству второго этапа обхода Волгограда, чья готовность на сегодняшний день составляет почти 70%, – отметил директор филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.

Карта: Упрдор Москва-Волгоград

