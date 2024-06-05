Прогулки к озеру в Урюпинске в ближайшие дни станут небезопасными

Власти Урюпинска в Волгоградской области советуют местным жителям воздержаться от прогулок у озера Подпесочное. Об этом, как передает V102.RU, сообщает администрация города.

Все дело в том, что в эти выходные в прибрежной зоне озера будут проводиться работы по акарицидной обработке против клещей и дезинсекция личинок комаров.

- Обращаем внимание на необходимость в течение 7 дней с момента обработки воздержаться от прогулок, а также от выпаса и выгула домашних животных в прибрежной зоне озера Подпесочное, - предупреждают власти.

Напомним, что клещи и комары являются переносчиками опасных болезней. Так, с начала сезона активности клещей в Волгоградской области с жалобами на их укусы обрались 1047 человек, в том числе 421 ребенок.

Фото: архив V102.RU