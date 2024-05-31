Общество

В России могут разрешить использовать голоса умерших без согласия близких

Общество 31.05.2024 17:25
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31.05.2024 17:25


В Совете Федерации подготавливают новый законопроект «Об охране голоса», который поможет защититься от нейросетей и мошенников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Ведомости», записи голосов россиян после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников.

Уточняется, что подобное использование возможно, если запись производилась за вознаграждение или в публичном месте. При жизни же обнародование и использование голоса человека возможно лишь с его согласия, поясняется в документе. 

После смерти человека на голосовые записи имеют права дети или супруги, а при их отсутствии — родители. При этом согласие не потребуется, если голос используется в государственных или общественных интересах.

В Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), участвовавшей в разработке законопроекта, заявили, что сейчас по закону подлежит охране только изображение человека, в то время как синтезированные голоса и цифровые образы дикторов и артистов остаются вне правового регулирования.   

Высказывается мнение, что принятие законопроекта поставит точку в спорах в области прав на голос. К примеру, это актуально при определении принадлежности голоса, воссозданного при помощи нейросети. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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