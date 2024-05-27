Волгоградцев продолжают атаковать клещи: за неделю покусан 131 человек





Роспотребнадзор подвёл итоги мониторинга обращений граждан, связанных с активностью клещей. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала сезона с жалобами на членистоногих к специалистам обратились 896 волгоградцев, в том числе и 358 детей. Всего за неделю число пострадавших возросло на 131 человека.

При этом у пострадавших специалистами ещё не выявлен ни один случай заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом.

Отметим, собираясь на прогулку, в поход, на дачу или в лесистую местность, важно принять меры для предотвращения укусов клещей. В частности, эксперты Роспотребнадзора рекомендуют надевать одежду с длинным рукавом нейтрального, бежевого или светло-серого цвета. Брюки лучше заправить в носки, а на рукава надеть резинки. Голову закрыть головным убором.