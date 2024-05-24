Общество

Волгоградцам пообещали холодные ночи и жаркие дни на выходных

Общество 24.05.2024 09:46
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24.05.2024 09:46


В Волгоградской области в предстоящие выходные синоптики прогнозируют резкое похолодание ночью и по-настоящему летние температуры днем, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС. 

— В субботу, 25 мая, в регионе сильные осадки маловероятны. Ветер восточного направления местами с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы температура упадет до +5...+10º, при прояснении столбики термометров покажут +2º, днем воздух прогреется до +20...+25º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В воскресенье, 26 мая, также без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с. Ночью +5...+10º, днем +23...+28º.

В Волгограде в субботу и воскресенье обещают облачную погоду с прояснениями без осадков с северо-восточным ветром 8-13 м/с.  

— 25 мая по городу в ночные часы +8…+10º, днем столбики термометров покажут +21...+23º. 26 мая в областной столице ночью +8…+10º, днем +24...+26º, — добавили волгоградские прогнозисты. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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