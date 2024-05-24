Волгоградцам пообещали холодные ночи и жаркие дни на выходных

В Волгоградской области в предстоящие выходные синоптики прогнозируют резкое похолодание ночью и по-настоящему летние температуры днем, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

— В субботу, 25 мая, в регионе сильные осадки маловероятны. Ветер восточного направления местами с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы температура упадет до +5...+10º, при прояснении столбики термометров покажут +2º, днем воздух прогреется до +20...+25º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В воскресенье, 26 мая, также без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с. Ночью +5...+10º, днем +23...+28º.

В Волгограде в субботу и воскресенье обещают облачную погоду с прояснениями без осадков с северо-восточным ветром 8-13 м/с.

— 25 мая по городу в ночные часы +8…+10º, днем столбики термометров покажут +21...+23º. 26 мая в областной столице ночью +8…+10º, днем +24...+26º, — добавили волгоградские прогнозисты.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»