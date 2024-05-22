Пробок не избежать: в Волжском популярный у дачников мост частично закроют на все лето





В городе Волжском Волгоградской области с 1 июня стартует ремонт моста через реку Ахтубу, ведущего на остров Зеленый. Работы продлятся весь дачный сезон и завершатся лишь в ноябре нынешнего года.

По данным мэрии Волжского, ремонт популярного путепровода, по которому до своих дач в будние и выходные дни добираются сотни жителей, будет выполнять подрядная организация ООО «Рисна». Перед началом работ специалисты установят информационные щиты, знаки и оборудование, поскольку на мосту будет организовано реверсивное движение – регулировать транспортный поток планируют с помощью светофоров.

Фото: пресс-служба администрации города Волжский