В Дубовке Волгоградской области сегодня, 22 мая, проводят в последний путь бойца штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Николая Сергеевича Яковлева с позывным «Янис», сообщает V102.RU.

— Надежность и мужество «Яниса» принесли много пользы в зоне СВО. Стойкость опытного бойца в отряде «Бессмертный Сталинград» ценили и запомнят его навсегда. Мои искренние соболезнования родным и близким воина, — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от региона Андрей Гимбатов.

По словам политика, наш земляк родился в Городищенском районе. В период срочной службы принимал участие в КТО в Чеченской Республике. Служил в должности командира отделения.

Известно, что церемония прощания с военнослужащим пройдет в Дубовке в 09.30 по адресу: переулок Каменный Взвоз, 15.

Напомним, что в Волгограде похоронили бойца «Бессмертного Сталинграда» Андрея Косова с позывным «Пророк».

Фото: Андрей Гимбатов / t.me