Гидрометцентр РФ предупредил о суховее в Волгоградской области





В Волгоградской области с 25 по 27 апреля будет бушевать сильный ветер при достаточно высокой температуре воздуха. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра, который ввел желтый уровень опасности в регионе, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. При этом в область может нагрянуть песчаная буря из соседней Калмыкии. В Волгоградской области с 25 по 27 апреля будет бушевать сильный ветер при достаточно высокой температуре воздуха. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра, который ввел желтый уровень опасности в регионе, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. При этом в область может нагрянуть песчаная буря из соседней Калмыкии.

Завтра, 25 апреля, в регионе также ожидаются небольшие дожди. При этом днем температура воздуха в регионе и в областном центре достигнет +28 градусов. Осадков в городе-герое в четверг не ожидается. Уже в пятницу, 26 апреля, в Волгоградской области будет еще жарче, чем в четверг – столбик термометра поднимется до +30.