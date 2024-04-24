Гидрометцентр РФ предупредил о суховее в Волгоградской области

Общество 24.04.2024 21:49
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24.04.2024 21:49
В Волгоградской области с 25 по 27 апреля будет бушевать сильный ветер при достаточно высокой температуре воздуха. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра, который ввел желтый уровень опасности в регионе, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. При этом в область может нагрянуть песчаная буря из соседней Калмыкии.Завтра, 25 апреля, в регионе также ожидаются небольшие дожди. При этом днем температура воздуха в регионе и в областном центре достигнет +28 градусов. Осадков в городе-герое в четверг не ожидается. Уже в пятницу, 26 апреля, в Волгоградской области будет еще жарче, чем в четверг – столбик термометра поднимется до +30.
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