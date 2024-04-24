Белгородских детей в Волгограде покатали на каруселях

Группу юных спортсменов из Белгорода сегодня, 24 апреля, три часа бесплатно катали на каруселях в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили V102.RU в парке, самые популярные аттракционы посетили около 70 ребят.

- Маленькие белгородцы являются воспитанниками спортивных школ, занимаются художественной гимнастикой и футболом, - уточнили в ЦПКиО.

Напомним, 76 юных спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет приехали в Волгоград из Белгородской области 10 апреля текущего года. В городе на Волге для белгородских ребят помимо тренировочного процесса приготовили насыщенную экскурсионную программу.

Еще одна группа детей из Белгородской области прибыла в Волгоград еще ранее 4 апреля.

Фото: ЦПКиО