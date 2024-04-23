



В Волгоградском государственном институте искусств и культуры завершился II Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства имени Сергея Слонимского, выдающегося деятеля современной музыкальной культуры, петербургского композитора, народного артиста России, лауреата государственных премий.

– Обращение к творчеству Сергея Михайловича символично для нашего города, – сообщают в ВГИИКе. – Среди плеяды звезд современного музыкального сообщества, воспитанных Слонимским – наш соотечественник, заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор, певец Владимир Мигуля.

Конкурс был проведен в очном формате и подарил участникам множество ярких, интересных и запоминающихся событий. В составе жюри фестиваля вошли профессора столичных консерваторий и институтов, а возглавила конкурсную комиссию музыковед, президент Международного центра современной классической музыки им. С. М. Слонимского, доктор педагогических наук, профессор СпбГИКа вдова композитора Раиса Слонимская.





Конкурсные прослушивания прошли по нескольким номинациям: «Сольное фортепиано», «Фортепианный ансамбль», «Камерный ансамбль», «Академический вокал-соло» и хоровые коллективы номинации «Академический вокально-хоровой ансамбль».

География участников фестиваля объединила представителей из Волгограда, Камышина, Волжского, Саратова, Энгельса, Москвы, Краснодара, Самары, Майкопа, а также конкурсантов из Китая. Председатель жюри Раиса Слонимская отметила высокий уровень выступающих.





Помимо конкурсной программы, для участников и педагогов российских детских музыкальных школ и колледжей прошли мастер-классы и концерты. Своими педагогическими наработками поделились солистка «Москонцерта», пианистка Наталия Богданова и лауреат международных конкурсов, скрипачка, композитор и дирижёр Анастасия Ведякова. Они продемонстрировали пианистические и скрипичные приемы современного исполнительства, рассказали о «механике» игры и ее музыкально-выразительной стороне.

– Надеемся, что фестиваль имени Сергея Слонимского станет брендовым творческим мероприятием не только ВГИИК, но и региона в целом, важной площадкой для культурного взаимодействия музыкантов, пробуждающих интерес к исполнению современной отечественной музыки, наполненной нравственными и патриотическими ценностями, укрепляющими в сердцах людей веру в торжество добра и справедливости, – отметила исполняющая обязанности ректора, доктор искусствоведения, профессор Оксана Луконина.

Фото: пресс-служба ВГИИК