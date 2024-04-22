Общество

В Волгограде отменили отключение горячей воды

Общество 22.04.2024 09:17
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22.04.2024 09:17


В Краснооктябрьском районе Волгограда специалисты «Концессий теплоснабжения» отложили на более поздний срок приостановку подачи горячего водоснабжения, запланированную с 22 по 24 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102», график отключения сместился из-за корректировки планов по ремонту котельной №629.

Отключение отменяется по адресам:

  • ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122.
  • ул. Гончарова, 5, 7, 9.
  • пр-т Металлургов, 30, 32, 34.
  • ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56.
  • ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 47.
  • ул. Богунская, 10а, 12, 16.
  • ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1.
  • ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5.
  • ул. К. Цеткин, 5, 7.
  • пер. Аэропортовский, 2, 6, 8.
  • ул. Короткая, 23, 25, 27.
  • ул. 39-я Гвардейская, 6, 8.
  • ул. Варшавская, 4, 6, 7.
  • ул. Новоремесленная, 3, 5. 

Напомним, накануне специалисты «Концессии водоснабжения» раньше сроков завершили работы по замене задвижек, возобновив подачу потребителям в Советском районе Волгограда питьевого ресурса.

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