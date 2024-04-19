В центре Волгограда закрылся легендарный салон красоты «Богиня»

В Волгограде по-тихому закрылся легендарный салон красоты «Богиня», который делал горожан разных поколений краше на протяжении более двух десятков лет. Как сообщает V102.RU, сейчас телефоны салона не отвечают, а в окне появилась вывеска «Аренда».

- Сколько себя помню, салон красоты «Богиня» на «Комсомольской» работал всегда. Не могу поверить, что он закрылся. Возможно, не выдержал конкуренции или еще что, - предположила местная жительница Татьяна.





Волгоградка вспоминает, что долгое время этот салон считался элитным из-за удачного расположения, интерьера и специалистов, которые считались одними из лучших в городе. Сходить в «Богиню» на стрижку или процедуры было престижно и недешево, но с приходом на бьюти-рынок новых игроков ситуация резко поменялась. В последнее время салон был вынужден сражаться за клиентов с конкурентами и снижать цены. Примечательно, что официальный сайт салона все еще работает.

- Мы с вами уже 20 лет, - такая надпись красуется на главной странице. Никакой информации о том, что запись клиентов больше не ведется, на сайте не указано.

Между тем, подписчикам в социальных сетях сотрудники «Богини» печальную новость о закрытии салона сообщили еще в конце марта текущего года.





- Дорогие наши клиенты, благодарим Вас за то, что были с нами столько лет! Здоровья, удачи, мира всем Вам и Вашим близким! Пока мы прекращаем нашу деятельность с 23.03.2024. С уважением, администрация салона красоты «Богиня»! - указано в аккаунте «Богини».

О причинах такого решения ничего не сообщается. Также неизвестно, закрылся салон только на какое-то время или навсегда. Интересно, что вывеска на дверях салона гласит о том, что закрылся он в 1924 году.







