Волгоградцы вышли в финал всероссийской олимпиады для школьников

Общество 19.04.2024 15:17
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19.04.2024 15:17
В тринадцатом сезоне всероссийской олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего», проводившейся для учащихся 8-11 классов по математике, физике, химии и информатике, приняли участие более 4 тысяч школьников из разных регионов России, что на 20% больше, чем годом ранее. В финал вышли 1064 участника. Они решали задание, максимально приближенное к реальным инженерным задачам.
Лидерами по количеству призеров конкурса, дошедших до финала, стали Иркутская область и Красноярский край, где отличились ученики из Красноярска, Ачинска, Железногорска, Дивногорска. В финал также вышли школьники из Волгограда, Москвы, Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Новокузнецка.
По итогам двух этапов конкурса победителями стали 19 школьников. Трое из них одиннадцатиклассники – Александр Орешкин (Саяногорск), Дмитрий Первухин (Железногорск) и Марина Хмельницкая (Красноярск). Они получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры конкурса.
– Поздравляю победителей Олимпиады с успешно пройденной ступенью, которая для кого-то, возможно, уже скоро, может стать стартом профессионального пути. Для компании РУСАЛ этот конкурс – не просто возможность заинтересовать талантливую молодежь инженерным и техническим творчеством. Для нас важно привлечь перспективные кадры на предприятия алюминиевой отрасли, так как сегодня в цветной металлургии есть большой запрос на талантливых и мотивированных специалистов. Мы обязательно продолжим работу со школьниками. Ранняя профориентация помогает подросткам определиться в профессии, подойти к ней уже подготовленными и увлечёнными, – отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.
В конкурсе принимали участие не только школьники, но и их учителя-кураторы. Лучшие педагоги также были отмечены наградами и памятными подарками.
Напомним, что олимпиада проводится с 2011 года. За 13 лет в ней приняли участие более 25 тысяч школьников из 63 регионов России и 7 стран. Победа позволяет получить от 3 до 10 дополнительных баллов при поступлении в ИЦМ СФУ (Красноярск), ХТИ СФУ (Абакан), Университет Решетнёва (Красноярск), СибГИУ (Новокузнецк), ВолГТУ (Волгоград), ИРНИТУ (Иркутск), УГГУ (Екатеринбург), ИГУ (Иркутск), БрГУ (Братск) и УГТУ (Ухта).
Фото пресс-службы Сибирского федерального университета.
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