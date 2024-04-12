Напомним,
В селе Старый Кондаль Руднянского района Волгоградской области состоялась торжественная церемония запуска газа, которая превратилась в настоящий праздник для селян с хлебом и солью и выступлением ансамбля. Как сообщили V102.RU в администрации района, газа в старинном населенном пункте никогда не было – люди топили дома дровами. Чтобы исполнить голубую мечту селян, местный фермер Александр Кильдяшев проспонсировал строительство внутрипоселкового газопровода.
V102.RU сообщало о том, что фермер Александр Кильдяшев потратил около 1,5 миллиона рублей на строительство внутрипоселкового газопровода. В декабре 2023 года Нижне-Волжское управление Ростехнадзора выдало акт приемки газораспределительного газопровода протяженностью в 542 метра на ул. Центральная в эксплуатацию.
В интервью V102.RU в июне 2023 года фермер подчеркивал, что не считает особенным свой поступок, напомнив, что решение о газификации села принимали областные власти, а голубое топливо проводили газовики.
Он также выразил надежду, что газификация села остановит отток жителей из населенного пункта.
В настоящее время в Старом Кондале проживает менее 100 человек, среди которых – более десятка детей.
Газ в село должны были провести еще в 90-е годы. Но многие так и не дождались голубого топлива, рассказывал Александр Кильдяшев. Благотворитель радовался, что его земляки перестанут жить, как в прошлом веке.
Фото администрации Руднянского района Волгоградской области