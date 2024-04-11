Между небом и землей: в ЦПКиО появится аттракцион высотой с десятиэтажку





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде стартовало строительство аттракциона «Седьмое небо». Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, во время экстремального развлечения волгоградцы окажутся на высоте почти 40 метров.

Подрядчик уже огородил территорию для будущей карусели между «Ниагарой» и «Большим маятником» и приступил к земляным работам. Одновременно посещать аттракцион смогут до 36 человек.

- Поднявшись на уровень 10-этажного дома, для волгоградцев и туристов откроется вид на Волгу, Мамаев курган, стадион и панораму парка, - анонсируют в парке.

Напомним, одновременно в парке ведется строительство еще двух высотных аттракционов - 17-метровой «Мельницы» и 23-метрового «Большого маятника». Все три объекта откроются уже в текущем сезоне.

Фото: пресс-служба ЦПКиО