Центральный суд Волгограда арестовал главу Елани Александра Гугучкина

СУ СК по Волгоградской области до сих пор не прокомментировало это происшествие.
Общество 10.04.2024 16:04
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10.04.2024 16:04
СУ СК по Волгоградской области до сих пор не прокомментировало это происшествие.
Накануне, 9 апреля, депутаты Еланского городского поселения Волгоградской области на внеочередном заседании назначили временного исполняющего обязанности главы муниципалитета. Как сообщили V102.RU в администрации района, на период отсутствия главы Еланского городского поселения Александра Гугучкина этот пост заняла с приставкой врио заняла Мария Башкирова, которая ранее являлась заместителем главы администрации Елани. Она назначена на 2 месяца.
В решении думы городского поселения указывается, что временный глава назначен в связи с заключением под стражу Александра Гугучкина 6 апреля 2024 года по решению Центрального суда Волгограда.Напомним, Александр Гугучкин был задержан 5 апреля правоохранительными органами. Об этом сообщила администрация Еланского района. По некоторым данным, его подозревают в получении взятки.
СУ СК по Волгоградской области до сих пор не прокомментировало это происшествие.
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