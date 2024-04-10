Общество

Суд под Волгоградом признал погибшим пропавшего без вести участника СВО

Общество 10.04.2024 17:30
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10.04.2024 17:30


Еланский районный суд Волгоградской области признал погибшим Николая Резяпкина, который числился пропавшим без вести с марта 2023 года. Как рассказали V102.RU в региональной организации «Защитники Отечества», Николай отправился в зону СВО добровольцем в феврале прошлого года. Служил оператором отделения огневой поддержки. Весточки о себе присылал, хоть и не часто. Но почти год назад перестал выходить на связь.
Как удалось узнать, с 8 марта 2023 года Николай числился пропавшим без вести после того, как его БМП подорвался недалеко от села Невельское. Родственники предоставили образец ДНК для поисков возможных останков, но в итоге никакой новой информации они так и не получили.
В организации помогли отцу Николая составить исковое заявление в суд о признании жителя Еланского района погибшим.
Родители мужчины тяжело переживали, что не могут похоронить своего сына. Однако пошли на этот шаг ради своей внучки. Ее мать лишили родительских прав и ребенок находился в социальном центре.
Еланский районный суд удовлетворил иск о признании Николая Резяпкина погибшим. После вступления в законную силу решения суда Вячеслав Резяпкин с супругой оформили опекунство над внучкой и забрали ее домой.

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