Суд под Волгоградом признал погибшим пропавшего без вести участника СВО





Еланский районный суд Волгоградской области признал погибшим Николая Резяпкина, который числился пропавшим без вести с марта 2023 года. Как рассказали V102.RU в региональной организации «Защитники Отечества», Николай отправился в зону СВО добровольцем в феврале прошлого года. Служил оператором отделения огневой поддержки. Весточки о себе присылал, хоть и не часто. Но почти год назад перестал выходить на связь. Еланский районный суд Волгоградской области признал погибшим Николая Резяпкина, который числился пропавшим без вести с марта 2023 года. Как рассказали V102.RU в региональной организации «Защитники Отечества», Николай отправился в зону СВО добровольцем в феврале прошлого года. Служил оператором отделения огневой поддержки. Весточки о себе присылал, хоть и не часто. Но почти год назад перестал выходить на связь.

Как удалось узнать, с 8 марта 2023 года Николай числился пропавшим без вести после того, как его БМП подорвался недалеко от села Невельское. Родственники предоставили образец ДНК для поисков возможных останков, но в итоге никакой новой информации они так и не получили. Как удалось узнать, с 8 марта 2023 года Николай числился пропавшим без вести после того, как его БМП подорвался недалеко от села Невельское. Родственники предоставили образец ДНК для поисков возможных останков, но в итоге никакой новой информации они так и не получили.