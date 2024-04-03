В Госдуме задумались о законопроекте после скандала с изображением Родины-матери





Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков предложил сделать бесплатным использование символов Победы в образовательных и просветительских целях после скандала, разгоревшегося из-за взимания платы за использование образа Родины-мать внуком архитектора Евгения Вучетича. В своем телеграм-канале депутат заявил, что все памятники, монументы, мемориалы и другие символы Великой Победы являются национальным достоянием России и всецело принадлежат гражданам страны.

- Для меня, как и для миллионов людей, очевидно, что Родина-мать и другие символы Победы должны быть обязательной частью образовательной программы, а использования любых связанных изображений в образовательной и просветительской деятельности должно быть бесплатным, - считает Алексей Волоцков.

Свои предложения по этому вопросу депутат направил министру культуры РФ Ольге Любимовой. В письме народный избранник сообщает, что теперь при использования изображения Родины-матери в патриотических целях необходимо заключать договор с частной компанией, которая получила право на управление авторскими правами внука архитектора. В этой связи депутат Госдумы предлагает на законных основаниях предусмотреть возможность некоммерческого использования изображения объектов культурного наследия и законодательно урегулировать этот вопрос.

- Считаю важным закрепить это законодательно с присвоением таким объектам особого статуса, например - «Символ Победы». Убежден, что совместно с Правительством сможем разработать эффективный правовой механизм, чтобы национальное культурное наследие России стало доступным, принадлежало государству и людям, - написал депутат.

Напомним, ранее еще один депутат Госдумы от Волгоградской области потребовал особый статус для символа Мамаева кургана, после скандала с внуком Евгения Вучетича, который в суде отобрал у музея-заповедника «Сталинградская битва» права на изображение Родины-матери.