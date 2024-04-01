Краснокнижные аисты вернулись с зимовки в Волгоградскую область





После зимовки в теплых краях краснокнижные белые аисты возвращаются в Волгоградскую область. Как сообщили V102.RU в администрации региона, редкие птицы были замечены в станице Букановская.

Так, птица уже облюбовала свои гнезда в природном парке «Нижнехоперский». Сообщается, что ежегодно на гнездование в заповедники региона слетаются около 30 таких редких птиц.

Напомним, уже по традиции каждый год пары аистов устраиваются на водонапорных башнях. Одна – в хуторе Заталовском, вторая - в станице Букановской в Кумылженском районе.



Фото: Облкомприроды