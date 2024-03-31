«Это уже лето?»: 1 апреля в Волгоградской области потеплеет до +22

Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Общество 31.03.2024 15:57
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31.03.2024 15:57
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Первый день апреля пройдет в Волгоградской области под знаком почти летней жары. Такой прогноз выдали в Волгоградском ЦГМС, передает V102.RU. 1 апреля температура воздуха в некоторых районах региона достигнет днем +22 градусов. При этом и в последующие дни – 2 и 3 апреля – жара будет только нарастать. Во вторник и в среду в регионе температура поднимется до +24 градусов.В областном центре 1 апреля будет также тепло – от +19 до +21 градусов. В регионе в этот день прогнозируют слабый южный ветер и утренний туман. При этом осадков в ближайшие три дня в Волгоградской области не ожидаются.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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