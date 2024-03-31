Изумительной красоты первоцветы распустились в лесу под Волгоградом

Общество 31.03.2024 15:07
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31.03.2024 15:07
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области горожане сняли в лесу удивительной красоты распустившиеся первоцветы. Как рассказали V102.RU волгоградцы, которые выбрались на прогулку на природу в теплое и солнечное воскресенье, у них глаза разбежались от разноцветья, которое поджидало их в пойме.
Красоту горожане запечатлели на фото. Ведь первоцветы, напомним, нельзя срывать и продавать, за это грозит штраф. Первые весенние цветы, кстати, теряют очарование, как только их срывают. Так что лучше наблюдать за ними и любоваться в естественных условиях.
Фото читателей V102.RU
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