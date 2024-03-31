Общество

«От сургуча на руках остались шрамы»: волгоградка рассказала, почему уже 37 лет собирает посылки на почте

Общество 31.03.2024 08:05
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31.03.2024 08:05


Уже 37 лет Галина Щербакова работает на почте. Сразу после окончания училища 18-летняя девушка устроилась в отделение и днями напролет сортировала мешки писем, отправляла сотни переводов и до мозолей на руках обвязывала посылки тугим шпагатом. Что изменилось с годами, и над чем время оказалось не властно, – в материале ИА «Высота102». 


Будущую профессию школьница из Ростовской области выбирала без особых терзаний. После встречи с сотрудницей почты, приехавшей в поселок для агитации подростков, Галина Щербакова почувствовала - это мое! Вместе с ней в Ростовское училище связи приехали учиться четверо одноклассниц. 

Девушка, которая рассказывала нам о своей работе, была такой хорошенькой, такой светлой, энергичной. Она нас просто обаяла, – улыбается руководитель группы волгоградского Почтамта. – Я приехала в Волгоград и, закончив училище, пришла на почту. Она стала моим первым и единственным местом работы. Кстати, 66-е отделение в здании Главпочтамта всегда считалось элитным. Устроиться именно сюда было для нас мечтой. Девчонки здесь были, как на подбор – и умницы, и красавицы.


С раннего утра на почте кипела жизнь. Вместо будильников  жители домов, в которых располагались отделения,  слышали громкий стук металлических штемпелей. Ими операторы отбивали каждое поступившее письмо.  

Одну женщину настолько раздражали громкие звуки, что она несколько раз писала заявления в милицию, – вспоминает Галина Щербакова. – Но других инструментов у нас тогда не было. Я застала времена, когда мы работали даже не с калькуляторами, а с обычными счетами. Все денежные операции проводили на огромных кассовых аппаратах «Дон» и «Ока». Как давно все это было!


Немало сил даже у молодых специалистов забирала работа с посылками. На деревянных ящиках девушки делали аккуратные надрезы – когда запиловочной машиной, а когда и толстыми пилками. Дальше они обвязывали коробы прочным шпагатом и вязали фирменные почтовые узлы. Финальном шагом становилось нанесение сургучной печати.  При работе с раскаленным материалом волгоградки старались беречь руки, однако большие шрамы на руках и сейчас напоминают Галине Щербаковой о тех временах.  

В день у нас могло быть и триста таких посылок, – Галина Щербакова мастерски вяжет почтовые узлы и говорит, что даже спустя тридцать лет руки не забыли этой непростой работы. – Помню, как представители одной организации  массово рассылали свои книги. Только от них мы принимали столько посылок, что у нас буквально стиралась кожа на пальцах.

Небывалый ажиотаж во всех отделениях города и области царил накануне праздников. В Главпочтамте на подмогу загруженным коллегам выходил буквально весь коллектив.

Накануне праздников перед почтовыми отделениями разворачивали лавки, в которых продавали открытки, конверты, а позже и календари, – ностальгирует Галина Щербакова. – Волгоградцы отправляли сотни посылок, целые пачки писем. Посылок много и сейчас, а вот бумажные открытки уступили место электронным. С годами сократилось и число подписок на печатные издания. В прошлые же годы у нас была утренняя и вечерняя доставки корреспонденции. Помню, что в отделение принимали студентов, которые разносили свежие выпуски «Вечернего Волгограда».


В любые времена почта жила и оставалась популярной у горожан. Когда шесть волгоградских отделений перешли на круглосуточный режим работы, сотрудники опасались простоя. Как оказалось, зря. Отправить почтовый перевод или письмо волгоградцы могли хоть в два часа ночи, хоть в пять часов утра.

С годами почта не устарела и не потеряла своей популярности. Напротив, она постоянно развивалась, и сейчас в отделениях предоставляют более сотни услуг – от оплаты коммунальных платежей до оформления страховки. Кстати, пожилые люди частенько заходят к нам просто так, по зову сердца. Поздороваться, спросить про дела и здоровье, просто поговорить. Они часто говорят нам: «Да куда же мы без почты?», – рассказывает Галина Щербакова. – Этот же вопрос мы можем задать и самим себе. Мы любим свою работу и, наверное, эта любовь передается окружающим. Когда я только приехала в Волгоград, в одном доме со мной жила девчонка лет трех. Она забегала ко мне в гости, часто заходила в отделение. А теперь она – начальник Волжского почтамта. Порой она шутит: «Галина Петровна, это все вы! Не зря же я к вам в гости бегала!

Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин /ИА «Высота 102»

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