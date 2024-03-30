В Волжском выставили на торги 30 пассажирских маршрутов





Власти Волжского объявили о поиске перевозчика на 30 маршрутов общественного транспорта. На торги одним лотом выставили все муниципальные автобусные и трамвайные направления. Компании, согласившейся организовать транспортное обслуживание города, власти готовы заплатить до 80 млн рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, в списке значатся маршруты № 1 «32-й мкр. — ЖДВ», № 7 «пл. Строителей — АО «ТЕКСКОР», № 11 «32-й мкр. — п. Краснооктябрьский — СНТ «Лилия», № 14 «37-й мкр. — гипермаркет «Магнит», № 15 «Парк — дачи ДОК», № 2 «пл. Свердлова — о. Зеленый-2», № 21 «32-й мкр. — АО «ТЕКСКОР», № 24 «37-й мкр. — ЖДВ», № 27 «ул. Медведева (37-й микрорайон) — ВПЗ», № 2у «37-й мкр. — Гипермарет «Магнит», № 3 «Парк — о. Зеленый (дамба)», № 30 «37-й мкр. — ТЭЦ-1», № 34 «ЖДВ — ЛПК», № 35 «ЛПК — АО «ТЕКСКОР», № 4 «Парк — СНТ «Цветущий сад», № 41 «37-й мкр. — СНТ «Взморье», № 42 «37-й мкр. — СНТ «Цветущий сад», № 5 «пл. Свердлова — завод им. Макарова», № 51 «37-й мкр. — СНТ «Исток», № 55 «37-й мкр. — Новое кладбище», № 60 «Парк — Кладбище», № 62 «30-й мкр. — Кладбище», а также трамвайные маршруты № 1 «ул. Логинова — АО «ТЕКСКОР», № 2 «п. Рабочий — «Волжский Оргсинтез», № 2а «п. Рабочий — АО «ТЕКСКОР», № 3 «ул. Логинова — п. Рабочий», № 4 «ул. Логинова — ул. Карбышева», № 4а «ул. Логинова — ул. Оломоуцкая», № 7 «ул. Оломоуцкая — ТЭЦ-1».

Перевозчик будет определен по итогу открытого аукциона уже в начале апреля. Примечательно, что в Волжском лишь «Автоколонна № 1732» обладает необходимым подвижным составом, чтобы участвовать в торгах. В случае победы в тендере организации придётся организовывать пассажирские перевозки в течение ближайших трёх месяцев до 30 июня 2024 года.