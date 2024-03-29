Метеорологи до осени спрогнозировали погоду в Волгоградской области

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о связи народных примет с прогнозом погоды. Один из них оправдался – первый весенний месяц в регионе выдался довольно прохладным. Также по наблюдению старожилов лето в Волгоградской области ожидается засушливым, с минимальным количеством осадков, а урожай в этом году будет не очень богатым.
Общество 29.03.2024 10:12
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29.03.2024 10:12
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о связи народных примет с прогнозом погоды. Один из них оправдался – первый весенний месяц в регионе выдался довольно прохладным. Также по наблюдению старожилов лето в Волгоградской области ожидается засушливым, с минимальным количеством осадков, а урожай в этом году будет не очень богатым.
В Волгоградской области весна и лето, вплоть до сентября 2024 года, ожидаются в пределах и чуть выше среднелетних значений температуры воздуха и объема осадков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на долгосрочный прогноз Гидрометцентра РФ, в частности, в апреле 2024 года в регионе средняя температура воздуха составит 10,3 градуса, в мае это значение повысится до 17,3 градусов. В июне, соответственно, будет еще жарче - до 22,4 градуса. В июле пекло усилится – до 24,8 градуса. А на излете лета в Волгоградской области жара чуть отпустит – ожидается средняя температура на уровне 23,8 градусов. А вот сентябрь будет довольно прохладным – со средним значением в 16,8 градусов.Метеорологи спрогнозировали и примерное количество осадков в регионе до начала осени. Так, в апреле ожидается в среднем 26 мм осадков, а май будет самым дождливым – 41 мм. В июне дождей будет меньше, чем в конце весны – 34 мм, июль будет еще более засушливым – 29 мм. Август также ожидается сухим – всего 19 мм осадков. Дожди зарядят в сентябре – всего в регионе может выпасть 33 мм влаги.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о связи народных примет с прогнозом погоды. Один из них оправдался – первый весенний месяц в регионе выдался довольно прохладным. Также по наблюдению старожилов лето в Волгоградской области ожидается засушливым, с минимальным количеством осадков, а урожай в этом году будет не очень богатым.
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