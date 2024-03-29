Метеорологи до осени спрогнозировали погоду в Волгоградской области

В Волгоградской области весна и лето, вплоть до сентября 2024 года, ожидаются в пределах и чуть выше среднелетних значений температуры воздуха и объема осадков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на долгосрочный прогноз Гидрометцентра РФ, в частности, в апреле 2024 года в регионе средняя температура воздуха составит 10,3 градуса, в мае это значение повысится до 17,3 градусов. В июне, соответственно, будет еще жарче - до 22,4 градуса. В июле пекло усилится – до 24,8 градуса. А на излете лета в Волгоградской области жара чуть отпустит – ожидается средняя температура на уровне 23,8 градусов. А вот сентябрь будет довольно прохладным – со средним значением в 16,8 градусов.