В Волгоградской области разобрали понтонный мост перед ледоходом

Фото администрации Нехаевского района VK.com
Общество 25.03.2024 06:48
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25.03.2024 06:48
Фото администрации Нехаевского района VK.com
В Нехаевском районе Волгоградской области разобрали понтонный мост, ведущий к хутору Захоперский. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию района, где назвали это превентивной мерой перед вскрытием реки ото льда.Между тем, ранее сообщалось, что пока гидрологическая ситуация на реках региона находится в норме. Все наиболее опасные в паводковом отношении реки региона оснащены пунктами автоматизированного мониторинга, а главами муниципальных образований организован круглосуточный контроль обстановки. В случае необходимости к ликвидации подтоплений ЧП в Волгоградской области могут быть привлечены порядка 10 тыс. личного состава специализированных служб и свыше 3 тыс. единиц техники.
Фото администрации Нехаевского района VK.com
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