В Волгограде разыграют книги с «лапографами» льва на ярмарке в ЦПКиО





В предстоящие выходные, 23 и 24 марта, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в ходе ярмарки состоится игровой аукцион. Главными лотами будут выставлены четыре книги с автографом льва из приюта «Дино».

Розыгрыши призов состоятся на главной сцене парка в 15:00. В каждый из дней будут разыграны по две книги.





- Правила розыгрыша просты – человек, предложивший максимальное количество книг из собственной домашней библиотеки, получит приз, - рассказали в пресс-службе парка.

Кроме этого, в ЦПКиО также пройдет СВОП-фестиваль, где жители смогут обменяться своими книгами, детской одеждой и игрушками.

Ненужные вещи уже сейчас волгоградцам можно принести в мастерскую «Подворье» 19, 21, 22 марта с 13:00 до 17:00.

- Те, кто принесет от пяти вещей, получат в подарок билет на аттракционы парка, - уточняют в парке. - К настоящему времени жители уже принесли в ЦПКиО более 300 книг, игрушек и детских вещей.