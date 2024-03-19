Общество

В Волгограде разыграют книги с «лапографами» льва на ярмарке в ЦПКиО

Общество 19.03.2024 15:53
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19.03.2024 15:53


В предстоящие выходные, 23 и 24 марта, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в ходе ярмарки состоится игровой аукцион. Главными лотами будут выставлены четыре книги с автографом льва из приюта «Дино». 

Розыгрыши призов состоятся на главной сцене парка в 15:00. В каждый из дней будут разыграны по две книги. 



- Правила розыгрыша просты – человек, предложивший максимальное количество книг из собственной домашней библиотеки, получит приз, - рассказали в пресс-службе парка. 

Кроме этого, в ЦПКиО также пройдет СВОП-фестиваль, где жители смогут обменяться своими книгами, детской одеждой и игрушками. 

Ненужные вещи уже сейчас волгоградцам можно принести в мастерскую «Подворье» 19, 21, 22 марта с 13:00 до 17:00. 

- Те, кто принесет от пяти вещей, получат в подарок билет на аттракционы парка, - уточняют в парке. - К настоящему времени жители уже принесли в ЦПКиО более 300 книг, игрушек и детских вещей.

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