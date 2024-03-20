Общество

В Новониколаевском районе Волгоградской области отремонтируют 37 км. трассы Р-22 «Каспий»

Общество 20.03.2024 06:09
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20.03.2024 06:09

В Волгоградской области в течение ближайших двух лет приведут в порядок 37-километровый участок дороги Р-22 «Каспий», проходящий по территории Новониколаевского муниципального района. 18 марта 2024 года власти объявили о поиске подрядной организации, которой предстоит выполнить работы. Компания будет определена по итогу открытого аукциона.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, исполнителю предстоит на период ремонта построить объездную дорогу протяжённостью 26,3 километра, демонтировать старое покрытие на участке протяжённостью свыше 37 километров, после чего укрепить основание проезжей части и уложить новое двухслойное асфальтовое полотно.

На финальном этапе специалисты установят новые остановочные павильоны и дорожные знаки, нанесут разметку.

Кроме того, по условиям контракта, подрядчик должен обеспечить гранитное обслуживание нового асфальта в течение шести лет.

Отметим, на обновление участка трассы Р-22 «Каспий» комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области из регионального бюджета выделено 458,9 млн рублей. По планам властей, объект должен быть введён в эксплуатацию до августа 2025 года. Приём заявок на участие в электронном открыт до 26 марта.

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