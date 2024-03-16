«Будем жить»: лучший детский онколог страны из Волгограда – о своем выборе, пациентах и выгорании

Истории своих пациентов детский хирург-онколог Александр Новиков воспринимает как личные. Молодой врач, признанный лучшим специалистом страны, уверен, что так он сможет качественнее помочь ребенку – ведь ради близких хочется сворачивать горы. О выборе пути, эмоциях от работы с детьми и профессиональном выгорании волгоградец рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

В начале февраля в Государственном Кремлевском Дворце награждали победителей премии «Будем жить» – медиков, волонтёров и благотворителей, онкобольных и их родных. В номинации «Лучший детский онколог «Волшебники в белых халатах» победил и.о. заведующего детским поликлиническим отделением Волгоградского онкодиспансера Александр Новиков. К слову, лучших специалистов страны выбирали по итогам голосования пациентов.

Еще в школе Александр Новиков определился с будущей профессией. В медицинском университете он горел идеей стать детским хирургом. Но обучение в областном онкодиспансере скорректировало его планы.

– Врачом хотел стать с юности! Мной двигало желание помогать людям. Попав на педиатрический факультет, я железно решил для себя, что помогать детям - Святое дело! И если есть хоть какая-то возможность помочь, я берусь без промедления, даже если не все этапы лечения зависят от одного меня, – рассказывает Александр Новиков. – В интернатуре я прошел часть обучения в Онкодиспансере и понял, что именно здесь я смогу совместить разные направления педиатрии и детской хирургии. После полутора лет работы в детском онкологическом отделении меня отправили на профессиональную переподготовку по специальности «детская онкология» в федеральный центр имени Блохина. Ни близкие, ни коллеги не пытались отговорить или переубедить. Родители, скорее, задавали вопрос: «Готов ли ты к такой ответственности?».

Ответственность, лежащую на детском онкологе, и впрямь трудно переоценить – от его решений зависит не качество жизни, а сама жизнь маленького человека. К счастью, чаще всего на приеме у Александра Новикова оказываются дети и подростки с доброкачественными патологиями. Но нередко врачу приходится сообщать волгоградцам о диагнозах, которые в буквальном смысле выбивают у них почву из-под ног.

– Ежегодно онкозаболевания выявляют у 50-70 новых пациентов детского и подросткового возраста. Я озвучиваю диагнозы родителям и рассказываю им все о болезни, ее особенностях, конкретных схемах лечения и реабилитации, возможных побочных эффектах и осложнениях, – уточняет врач-онколог. – Понимаю, что в этот момент в их душе – настоящая буря, страх и даже отчаяние, поэтому еще раз проговариваю все доступным языком. Сначала такая информация воспринимается хаотично, но я сразу же говорю, что буду объяснять и прописывать в рекомендациях каждый этап. Маленькие дети не понимают тонкостей предстоящей диагностики и лечения, поэтому и наши заключения им ни о чем не скажут. А вот подростки иначе воспринимают информацию, поэтому, скорее всего, им не стоит говорить о диагнозе. Они могут прочитать о нем в глобальной сети и воспринять все в резких и негативных красках, что, конечно же, сильно скажется на их психологическом состоянии.

Во время лечения маленькие пациенты удивляют врача своей стойкостью, твердостью духа и какой-то не детской мудростью. И все-таки даже серьезная болезнь не в силах отнять у них искренности, непосредственности и настоящей веры в чудо.

– Эмоции нельзя включить или выключить. Их можно просто не показывать. Но, разумеется, истории пациентов остаются со мной. Чтобы максимально помочь больному ребенку, нужно отчасти экстраполировать ситуацию на себя, – рассуждает Александр Новиков. – Мы же готовы свернуть горы за родных и близких. Если воспринимать беду ребенка, как беду своего родственника, например, можно приложить куда больше усилий. Я могу сказать, что дети – самые благодарные пациенты. И эта благодарность за помощь дает желание и силы помогать еще больше! На нынешнем этапе развития детской онкологии в нашей стране есть все необходимые диагностические и лечебные методы, позволяющие даже при распространённых стадиях некоторых онкозаболеваний добиться стабилизации процесса и выхода в стойкую ремиссию.

О профессиональном выгорании Александр Новиков пока не задумывается, ведь работа для него – что-то большее, чем будничная рутина.

– Наверняка у каждого врача есть свои способы справляться с эмоциональной нагрузкой. Для меня переключение и восстановление связано с моей семьей! Насчет выгорания я не размышляю, –говорит Александр Новиков. – Более опытные врачи, возможно, скажут, что я слишком мало работал в медицине, поэтому и не думаю об этом. Может, они окажутся правы, а, может, и нет. Скажу только одно – если тебя хватает, чтобы в полной мере помогать детям, продолжай свое дело смело! Если сил уже нет, просто не вреди ни себе, ни людям!

Автор: Виктория Чумакова