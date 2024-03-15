Дубовский районный суд в Волгоградской области обязал Горнопролейское сельское поселение поставить на учет в качестве бесхозяйного имущества церковь Иоанна Богослова в составе объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки Церкови Иоанна Богослова», передает V102.RU.

Как сообщили в районном суде, церковь Иоанна Богослова находится в селе Горная Пролейка Дубовского района. Здание 1821 года является памятником архитектуры и градостроительства. Оно находится в разрушенном состоянии. Согласно принятому еще в 1997 году постановлению Волгоградской областной думы, церковь Иоанна Богослова включена в список памятников истории и культуры Волгоградской области, подлежащих государственной охране, как памятники местного значения.

С иском в суд обратилась прокуратура Дубовского района, которая по заявлению облкульнаследия проводила проверку исполнения законодательства об объектах культурного наследия в отношении администрации Горнопролейского сельского поселения.





- Как выявлено в ходе проведенной проверки, сведения о собственнике объекта «Церковь Иоанна Богослова» в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, на учете в качестве бесхозяйной недвижимой вещи объект не стоит, в государственной собственности, собственности Волгоградской области или муниципальной собственности не находится, собственностью граждан или юридических лиц не является, - рассказали в районном суде. - Также установлено, что объект «Церковь Иоанна Богослова» имеет существенные разрушения.

При вынесении решения суд руководствовался тем, что данный объект представляет собой высокое значение для Российской Федерации и Волгоградской области, а неприятие мер по его сохранности способствует еще большому разрушению и возможной его полной утраты.

Данный факт, как отметили в суде, влечет причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества, государства и неопределенного круга лиц – граждан Российской Федерации.

Однако пока неизвестно, как данное решение спасет разрушающийся памятник.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: архив ИА «Высота 102» / Дубовский районный суд